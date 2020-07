Philippe Coutinho coloca volta à Premier League como prioridade, diz agente; veja possíveis destinos

Se depender exclusivamente de sua vontade, Philippe Coutinho já sabe qual campeonato jogará na próxima temporada: a Premier League.

O empresário do meia brasileiro, Kia Joorabchian, falou em entrevista à rádio Talk Sport, da Espanha, que existe a chance de permanência no Barcelona, com quem Coutinho tem contrato até 2023, mas deixou claro que a vontade é voltar à Inglaterra.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Não é segredo que ele gostaria de voltar à Premier League. Está tudo aberto, existe muito interesse. Ele adora jogar a Premier League, é adorado (pelos torcedores) na Premier League e essa é uma de suas prioridades. Mas ele não é contra permanecer no Barcelona”, disse Kia, que já foi parceiro do Corinthians entre 2005 e 2006, como presidente da MSI.

Coutinho está emprestado ao Bayern de Munique até o fim da atual temporada, que acaba assim que o clube alemão fechar sua participação na Champions League. Em 34 jogos, o brasileiro anotou nove gols e deu oito assistências.

Sem interesse do Bayern na permanência, Coutinho é alvo de cobiça de outros clubes. Arsenal, Leicester City e Tottenham já foram ventilados como possíveis destinos do camisa 11 da seleção brasileira. Vale lembrar que, na Inglaterra, ele se destacou pelo Liverpool, antes de ser vendido ao Barça por 145 milhões de euros.

Philippe Coutinho em treino do Bayern de Munique M. Donato / Getty Images

Para contratar o jogador, o clube interessado deve entrar em acordo com o Barcelona, que já cogita um empréstimo. Segundo o jornal Sport, os valores são: 20 milhões de euros (R$ 120,8 milhões) pela cessão temporária e mais a totalidade dos salários, estimados em 10 milhões de euros (R$ 60,4 milhões) por temporada.