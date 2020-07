Pior audiência do SBT, Alarma TV volta ao ar com show de horrores e sem censura · .

Silvio Santos aprontou das suas novamente com o retorno surpresa do programa Alarma TV na grade da madrugada do SBT. Exibido entre 3h21 e 4h, na virada da segunda (20) para a terça (21), a atração marcou 1,8 ponto de média na Grande São Paulo, suficiente para ser o pior ibope da emissora dentro de 24 horas.

A atração sensacionalista do canal norte-americano Estrella TV, que produz entretenimento para o público hispânico dos Estados Unidos, voltou ao ar apresentando aos telespectadores um verdadeiro show de horrores, com direito a morte exibida sem cortes e corpo decapitado no chão, sem censura. Além de outras atrocidades.

Alarma TV já rodou a programação do SBT, com exibições no horário nobre em dias da semana e também à tarde e de manhã. O programa não conseguiu se fixar em nenhum desses espaços. A madrugada restou como alternativa para a atração tosca e violenta. Resta saber até quando.

Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na segunda, 20 de julho:

Média do dia (7h/0h): 16,4 Bom Dia São Paulo 7,1

Bom Dia Brasil 7,1

Encontro com Fátima Bernardes 5,7

SP1 10,7

Jornal Hoje 11,6

Sessão da Tarde: Toy Story 2 11,8

Êta Mundo Bom! 21,5

Malhação 18,5

Novo Mundo 19,0

SP2 24,7

Totalmente Demais 31,1

Jornal Nacional 31,7

Fina Estampa 35,5

Tela Quente: Liga da Justiça 20,9

Jornal da Globo 9,8

Conversa com Bial 6,8

Segredos em Família 5,7

Corujão: Encantados 4,6

Hora 1 4,3





Média do dia (7h/0h): 5,7 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 1,8

Balanço Geral Manhã (rede) 1,0

Balanço Geral Manhã (local) 2,6

Fala Brasil 3,4

Hoje em Dia 4,4

JR 24H (Manhã) 3,5

Balanço Geral 6,8

A Escrava Isaura 7,5

Os Mutantes – Caminhos do Coração 5,0

JR 24H (Tarde) 4,0

Cidade Alerta 8,0

Jornal da Record 7,5

Apocalipse 6,2

Jesus 4,9

Top Chef (melhores momentos) 3,5

Aeroporto 4,4

Chicago Med: Atendimento de Emergência 3,1

JR 24H (Madrugada) 2,5

Entre Linhas 1,0

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 4,9 Primeiro Impacto 3,3

Bom Dia & Cia 5,0

Triturando 3,4

Casos de Família 3,9

O Que a Vida Me Roubou 5,2

Quando me Apaixono (estreia) 6,4

Betty, A Feia em NY 5,8

SBT Brasil 5,5

Roda a Roda 9,2

Cupom Premiado Baú 10,2

Chiquititas 7,6

Cúmplices de um Resgate 5,7

Programa do Ratinho 5,1

Conexão Repórter 3,7

The Noite 2,7

Operação Mesquita 2,2

Triturando (reapresentação) 2,0

Alarma TV 1,8

Primeiro Impacto 2,2







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução