Piris da Motta será negociado pela diretoria do Flamengo em viagem à Europa

A alta cúpula do Flamengo viajará à Europa para se reunir com candidatos ao comando técnico do time, vago depois da saída de Jorge Jesus. Segundo o jornal A Bola, os diretores também irão a Portugal para fechar a venda de Piris da Motta.

O volante paraguaio será negociado com o SC Braga por aproximadamente 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,1 milhões), e chega para suprir a saída de João Palhinha, meia que foi para o Sporting .

Aos 25 anos, Piris da Motta ainda não entrou em campo em 2020. Ele chegou ao Rubro-Negro em 2018 como uma promessa do futebol paraguaio, mas acabou não se adaptando. Foi pouco aproveitado por Jesus e também perdeu espaço na seleção. Ao todo, ele soma 51 jogos pelo clube.