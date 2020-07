Pirlo é anunciado como técnico do time sub-23 da Juventus

Após cerca de cinco anos, Andrea Pirlo está de volta à Juventus. Nesta quinta-feira, o ex-jogador italiano foi anunciado como treinador da equipe sub-23 da Velha Senhora.

Pirlo pendurou as chuteiras há três temporadas, encerrando a carreira no New York City, dos Estados Unidos. De acordo com a imprensa italiana, o ex-atleta tem o objetivo de um dia treinar a equipe principal da Juve.

OFICIAL | @Pirlo_official é o novo técnico do Sub-23. Bem-vindo de volta, professor Pirlo! ➡️ https://t.co/BjgXLqArvo pic.twitter.com/kWgvpKf8KN — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcpt) July 30, 2020

Ao anunciar o novo treinador do time sub-23, a Juventus destacou a sua experiência no futebol, incluindo o título da Copa do Mundo com a Itália em 2006.

A conquista do Mundial não foi o único título de expressão da carreira de Pirlo, que colecionou troféus no futebol italiano, além de vencer a Liga dos Campeões em duas oportunidades com a camisa do Milan. Agora, o ex-jogador projeta uma nova trajetória vitoriosa.