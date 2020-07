Plenário vota contra prorrogar auxílio emergencial até dezembro

O Plenário brasileiro realizou votação sobre a possível ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 até dezembro deste ano. O benefício foi criado pelo governo para auxiliar trabalhadores autônomos, informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Entretanto, a emenda foi rejeitada pelo Plenário com a maioria dos votos. Ao todo, 309 votaram contra a prorrogação. Outros 123 votaram a favor.

Você Pode Gostar Também:

Recentemente, o governo federal confirmou que o auxílio emergencial de R$ 600 será prorrogado por mais dois meses. Inicialmente, ele seria pago em três parcelas de R$ 600. Agora, será pago R$ 600 em mais dois meses.

Porém, até agora, o governo ainda não confirmou como as duas novas parcelas serão pagas. Até então, eram pagas parcelas de R$ 600 a cada mês de uma só vez. Mas o ministro Paulo Guedes afirmou que o governo deseja pagar R$ 500 no início de um mês, R$ 100 no fim do mês, R$ 300 no início do mês seguinte e R$ 300 no fim do mês. Essas quatro parcelas seriam os pagamento do quarto e quinto mês de prorrogação.

Nesta semana, a Dataprev finalizou o processamento de cadastros que estavam em análise. Também foram finalizados pedidos de contestação. Ao todo, 1,5 milhão de pedidos de contestação foram aceitos e os cidadãos devem receber a resposta nos próximos dias.