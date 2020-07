Pokémon GO Fest 2020: saiba como foi e veja novidades a caminho

No último final de semana, a Niantic, desenvolvedora do Pokémon GO, realizou o Pokémon GO Fest 2020, evento anual em que foram disponibilizadas raids – sistemas de batalhas que juntam vários jogadores – de vários lendários diferentes. Entre as surpresas, pokémons shiny novos estavam ao alcance dos participantes – assim como outros inéditos.

Ainda que muita gente tenha se divertido, uma série de problemas foi relatada pelo pessoal do Multiverso, como grande quantidade de lags, bugs e erros na hora de receber recompensas. Além disso, não foi possível entrar em raids por convites de amigos na maior parte das tentativas, causando perdas de passes.

Essas questões acabaram atrapalhando um pouco a experiência, até pelo fato de que cada ingresso custou R$ 54,90 – e usuários esperavam uma atenção mais cuidadosa a esses detalhes.

Evento aconteceu no fim de semana e trouxe diversas surpresas.Fonte: Reprodução

Novos eventos, entretanto, já estão engatilhados, e aqueles que fizeram parte do Pokémon GO Fest 2020 tiveram a chance de desbloquear semanas especiais que estão por vir. A primeira será a Dragon Week, totalmente dedicada a pokémons do tipo Dragão, que acontecerá de 31/07 a 07/08.

Novidades a caminho

De acordo com o SlashGear, uma atualização do jogo trará mais níveis além do 40 e levará a jogatina a um novo patamar, permitindo que mestres de longa data tenham experiências inéditas. Com a novidade, que foi encontrada nos códigos presentes no APK atual do aplicativo, o modo automático será desativado.

Educated guess time! We did a little manual number crunching with the information we had available in the current APK, and think we may have figured out some missing values from the Awards Levels we previously reported on. @OrangeHeart2018 Hi-Res: https://t.co/PUxMUUGTtn pic.twitter.com/3j0nKe67jO — PokeMiners (@poke_miners) April 16, 2020

Para chegar ao nível 40, são exigidos 5 milhões de EXP. Se implementada, a expansão até o nível 50 exigirá mais “módicos” 5 milhões. A equipe do site entrou em contato com a Niantic para saber mais a respeito dos vazamentos, e Matthew Slemon, gerente de projetos sênior para Pokémon GO, confirmou os dados.

“Atingir o nível 41 e mais ainda demandará esforço, e não será tão fácil quanto você está acostumado. A experiência será um pouco diferente e esperamos contar mais sobre isso no final deste ano.”