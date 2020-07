Poliana virou produtos bizarros para criançada · .

Prestes a chegar ao fim, As Aventuras de Poliana ficou mais de dois anos no ar no SBT e virou produtos variados para a criançada. Uma marca de molhos de tomate chegou a fazer uma linha de latas com os rostos de Sophia Valverde, Larissa Manoela e Igor Jansen, e uma loja online criou até marmitinhas com a cara da protagonista para festas infantis.

No Twitter, um internauta ficou chocado ao se deparar com o rosto da intéprete de Mirela em um extrato de tomate na despensa de casa. Apesar de inusitado, a fábrica Conservas Olé licenciou a novela para promover a venda de seus produtos.

A estratégia de estampar o elenco em produtos de tomate já havia sido utilizada durante a exibição de Cúmplices de Um Resgate (2015), outra novela infantojuvenil do SBT, que inclusive foi protagonizada por Larissa Manoela.

A empresa não informou se o rosto dos atores resultou em um aumento significativo nas vendas, mas alguns fãs com certeza gostaram, de acordo com relatos nas redes sociais. “Comprei extrato de tomate pelo simples fato de que quero um copo da Larissa Manoela”, escreveu um perfil identificado como Mateus. Confira:

eu até agora não tô acreditando no extrato de tomate de AS AVENTURAS DE POLIANA e o vidro tem uma FOTO DA LARISSA MANOELA NO VERSO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/dQ3KJLdTAs

— #Chromatica 🌈💖 (@warriorora) March 22, 2020

comprei extrato de tomate pelo simples fato de que quero um copo da larissa manoela pic.twitter.com/e3EcxEcgyU

— mateus (@mmmmmmmateus) February 19, 2020

divulgação/conservas olé

Igor Jansen, Larissa Manoela e Sophia Valverde estampam as latas de extrato de tomate

Marmitas

Em um site especializado em produtos para festas infantis, é possível encontrar marmitinhas para doces com a cara da Poliana feita em desenho animado (que só aparece na abertura da novela). Custa pouco mais de R$ 2 a unidade para permitir que os amiguinhos do fã da novela levem as lembranças para casa.

reprodução/elo 7

Marmitinhas para doces de festa com a cara da Poliana em desenho animado: R$ 2 cada

Fantasia de mãe e filha

Para aquela mãe que realmente gosta de participar das brincadeiras da filha, existe a possibilidade de comprar vestidos estampados com a atriz Sophia Valverde, no tamanho adulto e infantil. O investimento da brincadeira completamente personalizada é de cerca de R$ 100.

Reprodução/elo 7

Vestido para mãe e filha de As Aventuras de Poliana: para sair igual à “Polivalente” pelas ruas

Bolinhas

Pela internet, também é possível comprar um saco com cem bolinhas pula-pula com fotos dos atores do elenco da novela escrita por Iris Abravanel. De acordo com o vendedor, elas servem para lembranças de festas infantis, presentes, e também como prêmios de dispenser de bolinhas (vending machines) –aquelas máquinas em que se coloca uma moeda para ganhar um brinquedinho.

reprodu’ção/mercado livre

Bolinhas pula-pula com fotos dos atores que integram o elenco da novela: kit sai por R$ 61,90

Fantasia de uniforme

Para fechar a lista de produtos diferenciados, o polifã que gostaria de estudar no colégio Ruth Goulart pode encomendar um uniforme escolar idêntico ao que é usado por Poliana e seus amigos. Ele é feito sob medida e precisa ser solicitado com antecedência. É uma boa opção para festas à fantasia (quando a pandemia acabar).

reprodução/elo7

Uniforme do colégio Ruth Goulart: para se fantasiar como Poliana ou Mirela por até R$ 100

No ar desde maio de 2018, As Aventuras de Poliana chega ao fim na próxima segunda (13). Apesar disso, a autora Iris Abravanel já escreve a sequência da trama, Poliana Moça, com estreia prevista para o início de 2021. A segunda temporada da história protagonizada por Sophia Valverde já começou a ser gravada, mas os trabalhos foram interrompidos devido ao novo coronavírus (Covid-19).

