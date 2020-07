MACEIÓ/AL – A Polícia Federal em Alagoas, com o apoio da Polícia Militar de Alagoas, deflagrou na manhã de hoje, dia 15/07, a Operação Encomendas* com o objetivo de dar cumprimento a 01 Mandado de Prisão e 07 Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 15ª Vara Criminal da Capital contra pessoas investigadas de praticar tráfico de drogas na capital alagoana.

A investigação teve início em maio deste ano quando a área de segurança dos CORREIOS em Alagoas comunicou à PF sobre a suspeita de que havia, em diversas encomendas postadas no Estado de São Paulo, e destinadas a esta Capital, conteúdo que aparentava ser de substâncias ilícitas. As encomendas foram todas apreendidas pela polícia, que constatou se tratar da droga conhecida por “maconha”.

Ao analisar os documentos e demais elementos existentes sobre os remetentes e os destinatários das encomendas, os policiais perceberam que, apesar das informações serem desencontradas e falsas, havia relação entre vários dos objetos postais, o que poderia caracterizar um esquema de tráfico de drogas em nossa Capital. Ademais, não foi surpresa quando se observou que um dos destinatários já havia sido preso justamente por tráfico de drogas.

Os envolvidos na postagem e no recebimento das encomendas estão sujeitos a uma pena de até 15 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

As investigações continuam. E o material arrecadado por força do cumprimento das buscas será juntado aos autos do inquérito policial instaurado na Polícia Federal em Alagoas após análise pericial.

Comunicação Social da PF em Alagoas