Ponte Preta vence o Novorizontino, sai da zona do rebaixamento e sonha com classificação

Nesta quarta-feira, a Ponte Preta venceu o Novorizontino, por 2 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo ocorreu na Arena Barueri, já que Campinas não pode receber partidas esportivas por ser uma zona de alto risco de contágio da covid-19.

A primeira etapa foi bastante movimentada, com o time de Novo Horizonte pressionando em busca do primeiro gol. Contudo, quem acabou inaugurando o placar foi a Macaca. Após cobrança de falta dos adversários, Ivan saiu jogando rápido com Jeferson, que tocou para Apodi. O camisa 22, por sua vez, cruzou na medida para Bruno Rodrigues testar para o fundo das redes.



Bruno Rodrigues comemora o seu tento (Foto: Divulgação/Ponte Preta)

Em desvantagem, o Novorizontino partiu para cima e quase empatou aos 38 minutos. Após bom cruzamento de Reverson, Cléo Silva se atirou na bola, mas acabou desviando por cima.

A pressão dos visitantes continuou na segunda etapa. Aos sete, Queiroz ficou livre no meio da área, com o gol aberto para marcar, porém finalizou muito mal e desperdiçou a oportunidade. Já do outro lado, a Ponte seguiu aproveitando as suas chances. Aos 20, o árbitro marcou pênalti para a Macaca. Na cobrança, João Paulo converteu e deu números finais ao confronto.

Com o triunfo, o clube de Campinas foi a 11 pontos, saindo da zona do rebaixamento e assumindo, momentaneamente, a segunda posição do Grupo A. Isso porque Oeste e Água Santa ainda jogam na rodada e, caso pontuem, ultrapassam a Ponte. Já o Novorizontino, que era o último time invicto do torneio, está com 16 pontos, na terceira posição do Grupo B.