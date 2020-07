Mesmo criticada em Estrela-Guia (2001), Sandy Leah afirmou que cogita retomar a carreira como atriz. Durante uma live para comemorar a estreia de Sandy e Junior: A História, série documental do Globoplay com a trajetória da dupla, a cantora admitiu que sente saudade de atuar. “Por favor, me convidem para projetos pontuais”, pediu.

A mulher de Lucas Lima participou de um bate-papo ao lado do irmão neste domingo (12). Nas redes sociais da plataforma de streaming da Globo, os filhos de Xororó comentaram o primeiro episódio da docussérie, que foi exibido na emissora depois do Tamanho Família.

Durante a conversa, Sandy relembrou trabalhos na atuação. “Amo meu lado atriz, tenho muita saudade de atuar, eu ainda quero fazer. Por favor, me convidem para projetos pontuais. Se der para encaixar com minha carreira musical…”, comentou a mãe de Theo. Ela deixou claro que sua prioridade segue sendo a música.

Na TV, a cantora foi a protagonista Cristal em Estrela-Guia, novela criada especialmente para ela com o intuito de engajar o público jovem. Ela assumiu que precisou virar a sua vida de ponta-cabeça para realizar o sonho de atuar na trama.

O folhetim foi diferente de tudo o que a Globo vinha fazendo para a faixa das 18h até então: com formato experimental e trama mais curta, teve apenas três meses de duração (também por causa da agenda da artista). Ela ainda se dividia entre a carreira musical e as gravações do seriado Sandy & Junior (1999-2002).

Na série documental disponível no Globoplay, Sandy também rememora suas participações em As Brasileiras (2012) e nos filmes Acquaria (2003), Quando Eu Era Vivo (2014) e Mato Sem Cachorro (2013). A cantora revela que ainda tem vontade de interpretar uma vilã, completamente diferente de tudo que já fez.

Emoção com documentário

Sandy e Junior ficaram emocionados ao assistirem suas trajetórias em A História. “Tenho certeza quem é nosso fã vai adorar”, disse a cantora durante a a transmissão ao vivo realizada hoje. “Nos primeiros minutos eu já estava assim ó… [imita choro]”, admitiu Junior.

A live da dupla teve a participação de Ivete Sangalo, que esteve presente em vários momentos da vida dos dois. “Seu depoimento no doc está tão emocional, que dá para ver que é de uma pessoa que gosta mesmo da gente. Quero te agradecer, que não te agradeci até agora”, disse Sandy à convidada.

“O meu depoimento passa muito pelo o que conheço de vocês como artista e como família. E a gente combina muito em muitos pensamentos, posturas, na maneira de viver a vida. Tive a oportunidade de acompanhar o crescimento de vocês como indivíduos e artistas. Amo vocês, estamos sempre conectados”, afirmou a baiana.

Companheira de Sandy na novela da Globo, Fernanda Rodrigues também conversou com a dupla durante a live. “Como a gente poderia imaginar que, há 19 anos, quando a gente começou essa amizade –aliás, foi a melhor herança que a novela Estrela-Guia deixou na minha vida – que estaríamos na turnê juntos, com nossas famílias”, declarou a filha de Noely, emocionada.

“Foi uma emoção grande participar desse processo todo da tour. Ver o doc me emocionou, acabei virando parte disso”, contou Fernanda, que é casada com Raoni Carneiro, diretor da turnê Nossa História.

Confira um trecho da live:

© 2020 . | Proibida a reprodução