por onde anda e qual o futuro de Jadson?

Sem clube desde que foi dispensado pelo Corinthians no começo do ano, Jadson segue com o futuro indefinido.

Segundo informações do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no “Yahoo”, o meia foi oferecido ao Santos, que havia manifestado interesse quando o jogador voltou da China em 2017. A diretoria alvinegra, porém, recusou a contratação neste momento.

Um dos clubes interessados no meia é o Atlético-GO, que jogará a Série A do Campeonato Brasileiro de 2020.

Ele tinha uma oferta de um clube no Oriente Médio, mas por causa da pandemia o negócio não andou.

Jadson segue cuidando da forma na cidade de Londrina, norte do Paraná.