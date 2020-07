Posse do novo ministro da Educação será na quinta-feira (16)

Pelo Twitter, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que a sua posse como titular da pasta será realizada na quinta-feira (16), às 16h. O presidente Jair Bolsonaro participará da cerimônia virtualmente, segundo o professor.

“Acabei de ser informado pela chefia do gabinete da presidência que minha posse se dará nesta quinta-feira as 16hs no planalto. O Presidente participará virtualmente”, escreveu o ministro.

O professor e pastor Milton Ribeiro aceitou o convite de Bolsonaro para assumir o comando do MEC na semana passada.

Ele chega ao ministério com bom trânsito entre os evangélicos e já era cotado para o posto antes mesmo de Weintraub assumir. O cargo está vago desde 18 de junho.

Você Pode Gostar Também:

O economista Carlos Decotteli chegou a ser anunciado pelo presidente como titular da pasta, mas sua posse não foi concretizada após incongruências no currículo Lattes.

Pastor presbiteriano, Ribeiro é membro da Comissão de Ética Pública, ligada à Presidência da República. Foi nomeado por Bolsonaro para o cargo em maio de 2019. Seu mandato na comissão vai até 2022.

Em seu currículo lattes, atualizado pela última vez em abril de 2019, Ribeiro informa ter graduação em Teologia e em Direito. Também diz ser mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Educação pela USP (Universidade de São Paulo).

Além disso, diz ter especialização em Velho Testamento pelo Centro Teológico Andrew Jumper, em Teologia do Velho Testamento pelo Mackenzie, em Gestão Universitária pelo CRUB (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras) e em Direito Imobiliário pela FMU (Faculdade Metropolitanas Unidas).

Membro do conselho deliberativo da entidade mantenedora do Mackenzie, Ribeiro também atuou como reitor em exercício e vice-reitor da universidade. *Com informações do UOL.