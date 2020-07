Poupança: Depósitos superam saques em junho e batem recorde

Nesta segunda-feira, 6 de julho, foi divulgado pelo Banco Central que os depósitos na poupança superaram os saques em R$ 20,533 bilhões durante o mês passado. O valor representa recorde, o melhor resultado para um mês de junho desde 1995, início da série histórica do Banco Central.

Foi o quarto mês em que a caderneta de poupança apresenta mais depósitos do que saques neste ano. Em junho, o governo pagou parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Uma parte desses pagamentos foi feita em contas poupança.

Além disso, também em junho, a Caixa Econômica Federal começou a liberar em conta poupança o saque emergencial do FGTS, que pode ser de até R$ 1.045. São abertas automaticamente contas poupança social digital da Caixa.

Mês passado, o saldo da poupança foi de R$ 943,638 bilhões. O acumulado anterior era de R$ 921,066 bilhões. Os rendimentos também são calculados. Em junho de 2020, a caderneta de poupança teve rendimento somado em R$ 2,037 bilhões.

Em maio, a captação da poupança no Brasil também havia batido recorde. Neste mês, os brasileiros depositaram R$ 37,2 bilhões a mais do que retiraram da poupança. Para comparação, no mesmo mês de 2019, os brasileiros haviam sacado R$ 718,7 milhões a mais do que havia sido depositado.