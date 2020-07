PR: campanha arrecada mais de 100 celulares para alunos da rede estadual

No município Cornélio Procópio, no Paraná, o Núcleo Regional de Educação deu início às entregas dos mais de 100 celulares arrecadados na campanha de doação de telefone móveis para os alunos da rede com dificuldade de acesso às plataformas on-line.

De acordo com a chefe de núcleo, Ana Paula Machado, a ação tem o intuito de incluir os estudantes e oferecer acesso a todas as ferramentas disponíveis no Aula Paraná – sistema de ensino a distante criado após a suspensão das aulas presenciais.

“Estamos com uma excelente adesão por parte dos alunos às aulas transmitidas. Alguns poucos, porém, precisam de aparelhos eletrônicos próprios para continuar seus estudos, e essa campanha os ajudou muito nesse quesito”, diz Ana Paula.

Anderson Guilherme Bento da Silva, aluno do 7º ano do Colégio Estadual Zulmira Marchesi da Silva, em Cornélio Procópio, foi um dos estudantes que receberam a doação. Ele fala que com a chegada do celular seus estudos se tornaram muito mais práticos. “Agora, se tenho uma dúvida, posso mandar mensagem para a professora e ela vai me explicar. Posso também assistir à aula pelo aplicativo e ter a companhia virtual dos meus colegas de sala”.

A mãe dele, a dona de casa Ana Batista da Silva, afirma que, de fato, a doação ajudará seu filho a se incluir mais nas aulas e também no aprendizado. “Eu não sou muito conectada em celular ou tecnologias e nem sempre posso ajudar meu filho, mas agora, com ele tendo um celular e o contato direto com sua turma e professor vai ajudá-lo muito”, comemora a mãe.

As irmãs Beatriz e Yasmim Rodrigues são estudantes do Colégio Estadual do Bairro Bela Vista, no município de Bandeirantes. Pelas redes sociais, elas fizeram um depoimento agradecendo pelo trabalho solidário feito pelos profissionais do Núcleo de Educação. “Nosso aprendizado melhorou muito e agora estamos conseguindo fazer todas as atividades em dia e no horário. Estamos muito felizes com a doação desses celulares”, contam.

Alcance

O Aula Paraná foi implantado em abril deste ano devido à pandemia da Covid-19 e, desde então, todos os 1,07 milhão de alunos da rede estadual passaram a ter aulas de forma remota.

Além da TV aberta que transmite as aulas, há também a transmissão do mesmo conteúdo no Youtube, aplicativo de celular e, por meio dos aparelhos eletrônicos ou computador, o aluno tem acesso ao Google Classroom, onde pode fazer seus exercícios e marcar sua presença.