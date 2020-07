Alok viralizou com sua live na Globo com show de luzes e drones sobrevoando seu condomínio, mas outro DJ quer desbancar a megalomania na produção de eventos virtuais. Dennison de Lima Gomes, 39 anos, mais conhecido como Dennis DJ e queridinho de muitos famosos, usará o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, como palco para sua transmissão ao vivo neste sábado (18). “Precisamos inovar”, explica ele ao ..

Em maio, Alok tirou o sono de vizinhos ao produzir sua live, que virou meme graças a sua potente iluminação visível a quilômetros de distância. O mesmo DJ se casou com a médica Romana Novais no Cristo Redentor em 2019. Pois agora, o local será usado como cenário por Dennis DJ, percursor na mistura do funk com a música eletrônica, para sua transmissão #DennisDasAntigas, no YouTube.

“Tive essa ideia há cerca de três meses e agora consegui realizar. Entramos em contato com a equipe que administra o Santuário do Cristo Redentor, e eles foram muito solícitos com a gente”, conta.

“Nossa ideia é levar entretenimento para a casa das pessoas e arrecadar doações para quem mais precisa”, completa. O evento virtual será beneficente, e o dinheiro angariado será revertido para as instituições atendidas pelo Cristo Redentor.

Desde o início da quarentena, o profissional soube aproveitar o isolamento social para reforçar seu nome no mercado. Em suas lives, usou o artifício do cenário 4D. Nas redes sociais, surfou na onda do Big Brother Brasil 20, da Globo, lançando músicas para cada participante do reality show.

Dennis DJ tatuou Cristo Redentor por causa da live

“A maioria das ideias são minhas, mas ninguém faz nada sozinho, tenho suporte da minha equipe para realizar todas essas loucuras que vou inventando e vêm dando certo. O que é bem legal, vou criando e a galera vem curtindo. Mas, na real, acho que é muito mérito do público também”, pondera.

“Todo esse retorno vai me dando mais incentivo para continuar. Para essa live [do Cristo], lançamos uma promoção para um fã dar uma volta de helicóptero no Cristo Redentor durante o show online. Precisamos sempre inovar”, reforça. O evento histórico fez o artista tatuar o monumento em sua panturrilha esquerda.

Por causa da quarentena, Dennis se viu trancado em casa e longe dos palcos. Foi nesse período que ele se rendeu ao sofá e ao Big Brother Brasil, produzindo funks para os participantes do reality da Globo.

“Eu assistia [ao BBB] algumas vezes quando estava em casa, mas por conta do trabalho não conseguia acompanhar sempre. Nesta edição, por conta da pandemia, acabou se tornando o ‘programa em família’ (risos). A gente se reunia na sala pra assistir ao reality”, rememora.

“Primeiro fiz o remix do Babu [Santana], e as outras torcidas começaram a pedir. Acabou se tornando uma diversão para galera, fiz como jingle e de maneira despretensiosa foi viralizando, parecia música de torcida de futebol. O BBB se tornou nosso entretenimento na época”, diverte-se.

A live #DennisDasAntigas está programada para começar às 15h (horário de Brasília) no canal de Dennis DJ no YouTube (https://www.youtube.com/c/DENNISDJTV).

