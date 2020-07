Prefeito Aldo Popular assina ordem de serviço para pavimentação de ruas em Colégio

Mesmo em tempos de pandemia os serviços essenciais e de infraestrutura tem continuado nos municípios que somente neste período têm recebido recursos para construções, pavimentações, obras de reforma e drenagem, entre outras.

Em Porto Real do Colégio, o prefeito Aldo Popular (MDB), juntamente com o Superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), Ricardo Alexandre Lisboa Vieira, assinaram no último sábado, 04 de julho, a ordem de serviço para pavimentação e drenagem de vias públicas no Povoado Carnaíbas e também no Bairro Alphavile.

A assinatura da ordem de serviço atende a um antigo sonho dos moradores das localidades que amargavam a poeira do verão e a lama no inverno. Os recursos foram direcionados pelo deputado federal Arthur Lira (PROGRESISTAS), por meio de emenda destinada à Codevasf pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR). Serão R$ 814.436,65 investidos para proporcionar a melhoria da qualidade de vidas nas duas comunidades.

O prefeito Aldo Popular, destacou a parceria com o governador Renan Filho e o deputado federal, Arthur Lira, lideranças que têm contribuído incansavelmente para o desenvolvimento de Porto Real do Colégio. “Com a assinatura desta ordem de serviço vamos realizar o antigo sonho das duas comunidades que há muito esperava por esta pavimentação. Agradecemos a Deus primeiramente, ao povo de Colégio que nos proporcionou trabalhar por nossa gente e aos nossos parceiros políticos que sempre nos recebem em seus gabinetes e não medem esforços para atender os nossos pedidos”, informou o prefeito.

Com assessoria