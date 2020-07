Prefeito Marcius divulga como estão as obras do novo Centro de Convenções em Penedo

Prédio abrigava o Cine São Francisco, no hotel que leva o mesmo nome.

Na manhã desta terça-feira (7) o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, usou suas redes sociais para divulgar imagens recentes das obras que estão transformando o antigo cinema em um Centro de Convenções.

Este belo local deve trazer boas recordações para milhares de penedenses, alagoanos e brasileiros🎥🎞️🎬. Pois bem, tá quase pronto!! O antigo Cine São Francisco vai se transformar no primeiro Centro Convenções do interior de Alagoas. Nesta restauração, ele vai ganhar central de ar-condicionado e mil lugares. Um investimento que envolve o @iphangovbr, o @governodealagoas, @renanfilho15, a @prefeituradepenedo e o @hotelsaofrancisco. Disse o prefeito em suas redes sociais.

As obras foram iniciadas em 2018 e desde então os penedenses aguardam ansiosamente para conclusão e entrega do primeiro Centro de Convenções do interior de Alagoas.

