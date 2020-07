Prefeitura Municipal de Ourinhos SP 2020 abre vagas para Técnicos na área da saúde

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ourinhos divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 02 vagas no cargo de Técnico em Radiologia.

Conforme documento publicado, a função exige nível médio completo e salários de até R$ 2.019,96, por jornada de trabalho de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de julho até 4 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 21,85.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise curricular (caráter classificatório), conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

TÉCNICO EM RADIOLOGIA: a) selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo Médico, e colocá-los no chassi; b) recepcionar o paciente e posicioná-lo adequadamente, medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada, a fim de assegurar a boa qualidade das chapas; c) zelar pela segurança da saúde dos pacientes que serão radiografados, instruindo-os quanto aos procedimentos que devem ser executados durante a operação do equipamento de raios x, bem como tomar providências cabíveis à proteção dos mesmos; entre outros.

