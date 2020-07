Prefeitura Municipal de São Paulo SP anunciará edital de concurso em breve

Edital oferta vagas de níveis médio e superior na administração municipal e salários de até R$8.500,00

A Prefeitura Municipal de São Paulo SP anunciará novo edital de concurso público em breve. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o projeto de lei 749/2019 que cria 570 vagas em cargos de níveis médio e superior na administração municipal.

Conforme a divulgação do documento, o texto foi aprovado com emendas, no dia 24 de junho. Agora o texto segue para sansão do prefeito Bruno Covas.

As oportunidades são para carreira de técnico em fiscalização de serviços públicos e analista de regulação de serviços públicos. Os salários iniciais variam entre R$2.800,00 a R$8.500,00, podendo chegar até R$17mil.

Informações do concurso