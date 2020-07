Prescrição e Decadência: o que são, conceitos e diferenças

Inicialmente, a prescrição é a perda de pretensão de reparação de direito violado.

Por sua vez, a decadência pode ser conceituada como a perda de um direito potestativo.

Todavia, por ambas lidarem com a questão do direito no tempo, costumam ser confundidas.

Você Pode Gostar Também:

No presente artigo, discorreremos sobre as diferenças entre os dois institutos e o impacto relevante na condução dos processo com as modificações introduzidas pelo Novo CPC.

Prescrição: Conceito e Requisitos Legais

De acordo com o art. 189 do Código Civil:

“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206“.

Por conseguinte, infere-se que a prescrição é a perda de pretensão da reparação do direito violado por inércia do titular do direito no prazo legal.

Além disso, pode-se afirmar que a prescrição mantém relação com deveres, com obrigações e com a responsabilidade decorrente da inobservância das regras ditadas pelas partes ou pela ordem jurídica.

Em contrapartida, a decadência associa-se a direitos potestativos e a ações constitutivas, sejam elas positivas ou negativas.

Portanto, a decadência guarda relação com um estado de sujeição, próprio dos direitos

potestativos.

Com o instituto da prescrição, a obrigação jurídica se transforma em obrigação natural.

Vale dizer, não é mais exigível, mas pode ser cumprida espontaneamente.

Assim, para evitar o erro, basta saber que sempre irá se referir a um direito subjetivo, como a cobrança de uma dívida.

Outrossim, a prescrição pode ser extintiva ou aquisitiva.

Primeiramente, a prescrição extintiva impõe-se uma sanção ao titular do direito, pela extinção da proteção.

Por sua vez, a prescrição aquisitiva possui força geradora, já que tem como consequência a geração de um direito para uma das partes.

E o que é pretensão?

Já a pretensão consiste no poder de exigir de outrem, de maneira coercitiva, o cumprimento de um dever jurídico.

Neste sentido, de acordo com o art. 190 do Código Civil:

“A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão”.

Por sua vez, a exceção nada mais é do que a “defesa” que deverá ter o mesmo prazo do “ataque”.

Além disso, todos os prazos prescricionais estão dispostos nos arts. 205 e 206 do Código Civil.

Portanto, se o prazo estiver em qualquer outro artigo, em regra, será um prazo decadencial, e não prescricional.

Contudo, ressalta-se que algumas pretensões são imprescritíveis, a exemplo daquelas que tratam:

dos direitos da personalidade (direito à vida, honra, liberdade, integridade física ou moral, imagem, nome, obras literárias, artísticas ou científicas);

do estado das pessoas (estado de filiação, qualidade de cidadania, condição conjugal);

de exercício facultativo, onde não existe direito violado; pretensões que são referentes a bens públicos; ou

que tratam do direito de propriedade, no caso da ação reivindicatória.

Ocorrência da Prescrição

Precipuamente, o art. 205, CC, estabelece o prazo geral de prescrição.

Vale dizer, o prazo aplicado na inexistência de prazo menor fixado em lei. Nestes casos, o dispositivo determina que o prazo será de 10 anos.