Presidente da Caixa brinca com torcedor do Corinthians e diz que vai tirar Arena do clube

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, provocou um torcedor do Corinthians nesta sexta-feira e, em tom de brincadeira, ameaçou tirar a Arena do clube.

Após entrevista à TV Brasil, o gestor conversou com um corintiano e entrou na provocação. “Qual o teu time? É flamenguista, também? Corinthians? Vai ficar sem estádio, hein. Fica esperto aí, hein? Se não pagar, a gente tira, hein? Mengão vai jogar em São Paulo. Se pagar, ok. Se não pagar, não. Não tem mais aquela maluquice, não. É de todos os brasileiros. Fica esperto aí”, disse.

Pessoal da tv estatal precisa aprender a desligar o LiveU depois das sonoras… pic.twitter.com/GE6wFIEqD3 — Samuel (@SamPancher) July 31, 2020

Pedro Guimarães acompanhava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em uma visita à inauguração de um condomínio popular na cidade de Bagé (RS).

Desde o fim de 2019, Corinthians e Caixa negociam a dívida do clube com o banco estatal, referente ao financiamento para construção da Arena. A Caixa chegou a anunciar que iria executar a dívida, que gira em torno dos R$ 500 milhões, em setembro do ano passado, mas as partes seguiram discutindo.

Na época, o clube já havia pagado R$ 175 milhões dos R$ 400 milhões recolhidos no acordo de empréstimo, mas os juros elevavam a dívida para quase R$ 500 milhões.