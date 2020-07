Presidente do Barcelona fala sobre possibilidades de chegada de Neymar e saída de Messi

“É pouco provável uma contratação assim já que a situação de todos os clubes da Europa é muito difícil”, alegou o mandatário, praticamente descartando a volta do camisa 10 do Paris Saint-Germain ao clube culé. Cabe destacar que o Barça foi uma das equipes europeias que mais sentiram a pandemia do novo coronavírus.

Por fim, Josep Maria Bartomeu disse não acreditar que Lionel Messi deixe o Camp Nou em junho do ano que vem. “Eu vejo o Messi querendo continuar. Ele sempre disse que queria se aposentar no Barça e estou convencido de que será esse o caso, e estará além do meu mandato, porque ele ainda jogará por muitos anos [aqui]”, encerrou.

As informações acima são do UOL Esporte.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.