Presidente do Bayern de Munique diz que Thiago pediu para deixar o clube

Thiago Alcântara disse ao Bayern de Munique que quer deixar o clube nesta janela, conforme falou o presidente Karl-Heinz Rummenigge. Desde 2013 na equipe bávara, o meio-campista possui contrato só até o meio de 2021 e tem sido ligado a uma possível transferência ao Liverpool.

Rummenigge disse que Thiago tinha falado com o diretor esportivo do clube, Hasan Salihamidzic, sobre o seu desejo de sair dos atuais octocampeões da Bundesliga.

“As conversas que Hasan teve com ele sempre foram muito produtivas. E em certo ponto isso, na verdade, parecia que estava definido (um novo contrato no Bayern)”, disse à emissora alemã Sky Sport. “Mas então Thiago informou Hasan que ele gostaria de fazer algo novo. Temos que aceitar isso”.

“Temos um contrato com o Thiago que segue válido por um ano e se ele quiser um acordo com qualquer clube, então este clube deve pagar um certo valor pela transferência”, afirmou o dirigente. “Eu não quero fazer qualquer comentário público sobre o valor que temos em mente”.

