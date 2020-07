Presidente do Galo confirma fim de temporada para Diego Tardelli

❌? Diego Tardelli teve uma fratura-luxação do tornozelo com lesão da cartilagem e ruptura ligamentar. O experiente atacante passará por cirurgia nesta quinta-feira (16), no hospital Mater Dei. (via @Atletico)#ForçaTardelli pic.twitter.com/5XVS3t2Hki

— Gigante De Minas (@Gigante_D_Minas) July 16, 2020