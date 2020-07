Pressionado, presidente do Santos não pensa em renúncia: “De jeito algum”

[ad_1]



Pressionado, o presidente do Santos, José Carlos Peres, não pensa em renunciar. O mandato da atual gestão termina em dezembro.

“De jeito algum. Fico até 31 de dezembro de 2020”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

Além do descontentamento da torcida “comum” depois dos processos de Everson e Eduardo Sasha na Justiça do Trabalho, o presidente vê o racha com as organizadas.

Torcida Jovem e Sangue Jovem cobram a renúncia do presidente. Os protestos ocorrem diariamente desde segunda-feira. O desta sexta acontece na rua de Peres em São Paulo e também no Estádio do Pacaembu (veja no vídeo abaixo).

O presidente chegou a registrar um boletim de ocorrência de “preservação de direitos” na última terça-feira. Ele pediu ajuda a Nico Gonçalves, conselheiro do Santos membro da Comissão Eleitoral, e delegado responsável pelo setor de capturas da Polícia de São Paulo. O endereço de José Carlos Peres está sendo monitorado.