Primeira sonda árabe com destino a Marte é lançada com sucesso

Os Emirados Árabes Unidos lançaram com sucesso no último domingo (19) a primeira missão do país que tem Marte como destino final. A sonda enviada ao espaço foi batizada de Hope.

A operação aconteceu em um centro espacial no Japão, usando um foguete da Mitsubishi Heavy Industries. Além disso, o país teve auxílio de instituições norte-americanas no desenvolvimento da tecnologia.

O objetivo da sonda é coletar dados a respeito de mudanças climáticas, formação de tempestades de areia e alterações na atmosfera no planeta ao longo de dois anos terrestres. Ela utiliza painéis solares para gerar energia aos próprios sistemas de comunicação e será operado a partir de uma base localizada em Dubai.

A Hope deve chegar à órbita de Marte apenas em fevereiro de 2021 — sendo que o lançamento neste período do ano aproveita um momento em que os planetas estão mais próximos. Outras missões de lançamento de sondas por outras nações devem ser realizadas nas próximas semanas, incluindo uma sonda chinesa (Tianwen-1) e o norte-americano Perseverance, que é um veículo motorizado e com rodas.

A missão custou US$ 200 milhões e é a primeira tentativa de exploração interplanetária dos Emirados Árabes Unidos. A região passou a investir ainda mais em projetos de pesquisa nos últimos anos na tentativa de depender cada vez menos da extração de petróleo.



Fonte: Tecmundo