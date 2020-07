Princípios da educação da Finlândia que podem inspirar o Brasil

A educação da Finlândia é uma referência para o mundo. Seus altos índices no PISA (programa Internacional de Avaliação de Estudantes), o maior sistema de testagem da qualidade do ensino mundial, chama a atenção. Está entre os cinco melhores da lista faz 20 anos. Isso faz do país uma autoridade no ensino, sobretudo de crianças e jovens.

Como se não bastasse, o governo da Finlândia encabeçou um novo projeto educacional em 2016. Foi feita então uma reforma curricular adotada pela Agência Nacional Finlandesa para a Educação, estabelecendo novas abordagens para melhorar o ensino do país escandinavo ainda mais. As novas diretrizes basicamente são:

Aumentar a participação dos alunos

Elevar a significância da aprendizagem

Permitir que todos os alunos se sintam bem-sucedidos em seu aprendizado acadêmico e socioemocional

Autonomia para alunos estabelecerem metas

Autonomia para eles também resolverem problemas

Ou seja, temos acima um parâmetro muito discrepante do que vivenciamos no Brasil, tanto na educação pública quanto particular.

Trata-se de uma visão colaborativa da educação, na qual não é só o professor que dá “as cartas”. Os alunos participam ativamente de sua própria aprendizagem. Até nos lembra um pouco o método de Montessori, sobre o qual falamos nesse post aqui: Educação Montessoriana: Conheça o método e 3 pilares principais

Dito isso, elencaremos os princípios que podem inspirar a educação brasileira, principalmente em um momento que enxergamos necessidade de se reinventar.

Habilidades e competências para a ‘vida’

Um dos pilares da educação finlandesa que certamente faz toda a diferença é o incentivo ao desenvolvimento de habilidades que serão valiosas para a vida dos estudantes.

Na pedagogia, são conhecidas como competências transversais, que perpassam pela carreira acadêmica, transcendem para a vida profissional e pessoal. Ou seja, a escola e a universidade transformam o aluno em um indivíduo completo, autônomo e realizado. Ou pelo menos dá as ferramentas para que ele atinja isso.

Apoio do governo

Há interesse por parte do governo finlandês em manter a educação do país sempre em alto nível. Por isso são constantemente criadas fórmulas de incentivo para o ensino, da base à ponta, no nível superior.

Há desde apoios financeiros para implementar tecnologias, por exemplo, bem como remunerar seus professores justamente. Até a criação de programas para tratar de problemas estruturais de importância mundial.

Tecnologias e gamificação

Tecnologias e inovação estão presentes nas escolas da Finlândia desde os primeiros anos do ensino. Há uma abrangência nos artigos tecnológicos que favorecem a aprendizagem dos alunos em todas as disciplinas, assim como a interação entre os colegas, desenvolvimento de capacidades cognitivas e até emocionais.

A gamificação, por exemplo, é super adotada como um método de ensino diferenciado e agregador para todos os níveis da educação básica.

Já falamos aqui sobre o tema, conhece mais! Jogos na educação: Benefícios de aprender com gamificação

Outros pontos importantes

Também podemos citar outros pilares da educação da Finlândia:

Incentivo à leitura

Menor número de trabalhos para casa

Igualdade

Autoavaliação

Evolução individual

Programas de capacitação de professores

Políticas públicas

Aprendizagem multidisciplinar

Avaliação diversificada