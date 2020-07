Prioridade do Barcelona, Ter Stegen mostra frieza e coloca renovação de contrato em dúvida

O goleiro titular do Barcelona, Marc-André Ter Stegen, colocou dúvidas sobre seu futuro no Camp Nou.

Ao chegar ao aeroporto de Barcelona, o alemão foi abordado pelos jornalistas, que o questionaram sobre a ampliação de seu vínculo, que vai até junho de 2022 com os blaugranas.

O atleta, porém, adotou tom enigmático e não deu nenhum tipo de garantia

“Veremos”, limitou-se a dizer.

A declaração vem apenas um dia depois de Josep Maria Bartomeu, presidente do Barça, afirmar que a negociação para renovar com o goleiro é “assunto de máxima prioridade” no clube.

Ter Stegen durante derrota do Barcelona para o Osasuna, por LaLiga Getty Images

O “gelo” dado pelo alemão, portanto, foi encarado com evidente preocupação nos bastidores culés, apesar da diretoria não demonstrar isso publicamente.

“Ele é um dos líderes de nosso vestiário e será um pilar para o futuro do Barcelona”, disse Bartomeu, ao jornal Mundo Deportivo.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

De acordo com o presidente, a renovação de Ter Stegen é de suma importância para o time “não só por sua qualidade como atleta, mas também por sua personalidade como jogador, sua forma de ser e de se relacioanar com todos.

“Ele ainda é muito jovem, e está na elite do futebol mundial. Aos 28 anos, é um dos três melhores do mundo em sua posição”, exaltou Bartomeu.

Ter Stegen está no Camp Nou desde a temporada 2014/15, quando foi contratado do Borussia Monchengladbach, da Alemanha.

Sua multa rescisória no Barça é de 180 milhões de euros (R$ 1,094 bilhão).