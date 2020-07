Processo seletivo AGER MT 2020 abre vagas de nível médio e superior

Edital publicado. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager – MT) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento 24 vagas de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos:

Analista regulador: Engenheiro Civil (3 vagas); Ciência da Computação e/ou Sistemas de Informação (1 vaga); Advogado (2 vagas); Contador (2 vagas); Engenheiro Eletricista (1 vaga); e Economista (1 vaga).

Engenheiro Civil (3 vagas); Ciência da Computação e/ou Sistemas de Informação (1 vaga); Advogado (2 vagas); Contador (2 vagas); Engenheiro Eletricista (1 vaga); e Economista (1 vaga). Técnico Administrativo: Profissional de nível médio (4 vagas).

Profissional de nível médio (4 vagas). Inspetor regulador: Profissional de nível médio (10 vagas).

As lotações serão nas cidades de Barra do Garças, Ribeirão Cascalheira, Sinop, Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Juína e Cuiabá. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.210,83 a R$ 7.179,01, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Você Pode Gostar Também:

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 6 a 17 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da prescrito no edital.

A seleção contará com prova de títulos e experiência profissional no período de 20 a 22 de julho, e prova oral, entre os dias 15 e 16 de agosto de 2020. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso