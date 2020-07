Processo seletivo CPSMBS 2020: Saiu edital com salários de até R$ 4.671,32!

Edital oferta vagas de níveis médio, técnico e superior no Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Brejo Santo

Edital publicado. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Brejo Santo (CSMBS) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior para atuar na Policlínica José Gilvan Leite Sampaio e Centro de Especialidades Odontológicas Manoel Inácio Torres.

As oportunidades são para os cargos de Cirurgião dentista endodontista (1); Técnicos em saúde bucal (3); Médico Neurologista (1); Médico traumatologista e ortopedista (1); Técnicos em enfermagem (2); Médico Ultrassonografista (1); e Auxiliar em saúde bucal (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 4.671,32, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 03 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora CPSMBS. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos e entrevista, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso