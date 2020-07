Processo seletivo CREA SE 2020: Saiu novo edital para nível médio! Até R$ 1.298,37

Edital publicado. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe (CREA SE) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 04 vagas temporária no cargo de Profissional de Suporte Administrativo, função que exige o ensino médio completo e oferta salário de R$ 1.298,37, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 9 e 10 de julho de 2020, mediante envio de currículo e documentos comprobatórios para o e-mail: [email protected] identificando o assunto como “Processo Seletivo Simplificado – 001/2020 – PROFISSIONAL DE SUPORTE ADMINISTRATIVO”.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de currículos e documental, conforme critérios elencados no edital. Os candidatos classificados na primeira etapa serão convocados para entrevista, conforme ordem decrescente da classificação.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do conselho.

ATRIBUIÇÕES

Atender ao público interno e externo por telefone ou pessoalmente, prestando informações e orientações; Auxiliar na redação e encaminhamento de ofícios, memorandos e demais expedientes de rotina; Auxiliar no recebimento de correspondências, processos e documentos em geral, encaminhando as respectivas áreas para análise e decisão; Cumprir as normas e exigências dos programas de Saúde e Segurança do Trabalho; Desenvolver outras atividades de nível e complexidade semelhantes, a critério do superior; Elaborar Relatório Anual das atividades sob sua responsabilidade, mantendo arquivo mensal das atividades desenvolvidas, com o objetivo de subsidiar os Órgãos Colegiados; Operar equipamentos de áudio e vídeo; Organizar, controlar e manter arquivados os documentos, assegurando sua rápida localização; Prestar apoio à área de atuação, em assuntos de natureza administrativa, executando tarefas em sua área de trabalho; entre outros.

