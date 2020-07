Processo seletivo CRMV AP 2020: Saiu EDITAL para nível médio! Até R$1.780,00!

Edital publicado. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá (CRMV AP) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 70 vagas em cargos de nível médio.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo e Agente de Fiscalização e oferta salário de até R$1.780,00, mais R$250,00 de vale-alimentação, vale transporte e benefícios. Os candidatos aprovados irão atuar na cidade de Macapá.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 10 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Quadrix. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas com questões de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio e lógico matemática, atualizada (conhecimentos básicos); legislação e ética na administração pública; e noções de direito constitucional (conhecimentos complementares); noções de direito administrativo, noções de administração e legislação (a depender do carro).

As avaliações serão previstas para o dia 18 de outubro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do conselho regional.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE ADMINISTRATIVO: Planejar, executar, supervisionar e controlar. Executar trabalhos de nível médio, relacionados com a administração em geral e com a aplicação da Legislação Profissional; redigir correspondência em geral, de ordem; auxiliar a Diretoria na realização de suas tarefas, incluindo as que envolvam a legislação profissional; providenciar a circulação de despachos e determinações proferidas em processos administrativos; entre outros.

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO: Dirigir o veículo do CRMV-AP, observando sua manutenção, promover a fiscalização na capital e municípios do interior do Estado do Amapá, em rotas pré-definidas pela Diretoria, verificando a regularidade do exercício profissional por pessoas físicas e o exercício de atividade econômica de pessoas jurídicas na área da Medicina Veterinária e Zootecnia, em observância à legislação em vigor e às normas emanadas pelo CFMV e CRMV/AP; entre outros.

