Processo seletivo CSS SP 2020 abre novo EDITAL com salários de R$ 4.160,70

Edital tem vagas de níveis médio/técnico e superior na Coordenadoria de Serviços de Saúde; Inscrições entre 22 a 29 de julho de 2020

No Estado de São Paulo, a Coordenadoria de Serviços de Saúde (CSS SP) faz saber aos interessados a abertura de um novos editais (nº 51 a 52/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 69 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 51/2020: Médico I – Pediatria (2) e Médico I – Ginecologia e Obstetrícia (2). EDITAL nº 52/2020: Enfermeiro (8); Técnico de Enfermagem (7); Médico I (31); Medicina Intensiva (12); Ginecologia e Obstetrícia (7). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 4.160,70, por carga horária de 24 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de julho (a partir das 22h) até o dia 29 de julho de 2020, no site oficial da Fundação Vunesp. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção contará com apenas análise de títulos (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso