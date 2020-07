Processo seletivo Diviprev MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital publicado. O Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis (Diviprev) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de Médico.

As oportunidades são para as áreas de Psiquiatria (2 vagas); Ginecologia (1 vaga); Ortopedia (2 vagas); Clínica Geral (3 vagas); e Médico do Trabalho (3 vagas).

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 2 de agosto de 2020, presencialmente na Diviprev, localizada na rua Rio de Janeiro, Nº 426, loja 2, térreo, Centro.

A seleção consistirá com apenas análise de currículo, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

I – DO OBJETO

Este procedimento tem por objeto credenciar profissional médico (pessoa física) para a prestação de serviços na área de perícia médica a serem realizadas em servidores públicos e dependentes vinculados ao DIVIPREV, com a finalidade de agilizar o andamento de processos de concessão e manutenção de benefícios previdenciários conforme a legislação vigente. Serão credenciados os serviços de atendimento aos benefícios por incapacidade, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Especial.

Informações do concurso