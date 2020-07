Processo seletivo Funcamp 2020: Saíram editais! Salários de R$ 15.780,47!

Edital tem vagas de níveis médio ou superior para atuação na Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

Saíram editais. A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 55, 56 e 57/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de três vagas de níveis médio ou superior.

As oportunidades são para os cargos:

Edital nº 55/2020: Médico Ultrassonografista (1 vaga);

Médico Ultrassonografista (1 vaga); Edital nº 56/2020: Médico Ortopedista (1 vaga);

Médico Ortopedista (1 vaga); Edital nº 57/2020: Auxiliar de Bioterismo (1 vaga).

As lotações serão no no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santa Bárbara D”Oeste e na Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.590,62 a R$ 15.780,47, por carga horária de 200 horas mensais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 23 de julho de 2020, no endereço eletrônico da Funcamp. O valor da inscrição oscila entre R$ 44,00 a R$ 66,00.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise dos documentos, prova escrita e entrevista, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso