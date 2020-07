Processo seletivo Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo FSNH 2020

No Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas em cargos de Técnico de Enfermagem

A função exige curso de Técnico de Enfermagem e registro no Coren do Rio Grande do Sul. O salário oferecido será de R$ 1.632,65, mais benefícios adicionais, por carga horária de 180 horas mensais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 1º de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da FSNH, via ficha de inscrição devidamente preenchida.

Você Pode Gostar Também:

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos (caráter classficatório) e experiência profissional, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Técnico de Enfermagem: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem sob supervisão do enfermeiro nas áreas designadas. Seguir as rotinas da unidade a qual for designado priorizando as ações com base no conhecimento ético e científico para exercer as atividades de sua competência, em conformidade com as boas práticas e normas de biossegurança. Zelar por materiais, medicamentos, equipamentos e a organização do ambiente de trabalho. Participar da prevenção e do controle sistemático de infecção hospitalar. Participar de Programas de Educação Continuada e Permanente. Integrar Comissões Internas de trabalho quando solicitado pela FSNH.

Informações do concurso