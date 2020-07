Processo seletivo Grupo Hospitalar Conceição RS 2020: Salários de até R$15mil!

Edital oferta vagas de níveis médio, técnico e superior; Inscrições até 29 de julho de 2020

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) divulgou a abertura de um novo edital (nº 03/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem – Obstetrícia; Auxiliar Administrativo; Técnico de Enfermagem – Intensivista Neonatal; Enfermeiro – Intensivista Neonatal; Enfermeiro – Intensivista Pediátrico; Técnico de Enfermagem – Intensivista Pediátrico; Enfermeiro – Generalista; Médico – Medicina Intensiva; Médico – Pneumologia; Médico – Anestesiologia Cardiovascular; e Médico – Clínica Médica.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.698,20 a R$ 15.030,72, por carga horária de até 180 horas mensais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 29 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção contará com prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso