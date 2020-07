Processo seletivo Hospital Universitário da Universidade de São Paulo USP 2020: Inscrições abertas!

Edital tem 11 vagas de nível técnico e superior e salários de até R$ 7.672,17

O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP) abriu inscrições de novos editais (nº 20 e 28/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de níveis técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de

EDITAL nº 20/2020: Farmacêutico (1 vaga);

EDITAL nº 28/2020: Técnico de Laboratório (10 vagas);

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.080,10 a R$ 7.672,17, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 6 de julho (a partir das 09h) até às 23h59min do dia 10 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da USP.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova de títulos e experiência profissional, conforme critérios estabelecidos no edital. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso