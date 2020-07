Processo seletivo IF Sudeste MG 2020: Saiu editais para Professores Substitutos

Saíram editais. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) faz saber aos interessados a abertura de novos editais de processo seletivo simplificado para preenchimento de 15 vagas em cargos de Professores Substitutos.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 05/2020: geografia (1) e engenharia mecânica/processos de fabricação (1);

geografia (1) e engenharia mecânica/processos de fabricação (1); EDITAL nº 06/2020: ciência de alimentos com atuação em química, física, físicoquímica, bioquímica de alimentos; pós-colheita; padrão, legislação e fiscalização de alimentos; matéria-prima alimentar; avaliação, classificação, certificação e controle de qualidade de alimentos; instalações industriais de produção de alimentos; tecnologia de alimentos; tecnologia de bebidas; tecnologia de produtos de origem vegetal; embalagens de produtos alimentares;armazenamento de alimentos (1);

ciência de alimentos com atuação em química, física, físicoquímica, bioquímica de alimentos; pós-colheita; padrão, legislação e fiscalização de alimentos; matéria-prima alimentar; avaliação, classificação, certificação e controle de qualidade de alimentos; instalações industriais de produção de alimentos; tecnologia de alimentos; tecnologia de bebidas; tecnologia de produtos de origem vegetal; embalagens de produtos alimentares;armazenamento de alimentos (1); EDITAL nº 07/2020: enfermagem (1); física (2); ciências biológicas (1); e história (1)

enfermagem (1); física (2); ciências biológicas (1); e história (1) EDITAL nº 08/2020: sociologia e filosofia (1); educação física (1); química (1); e ensino de matemática (1);

sociologia e filosofia (1); educação física (1); química (1); e ensino de matemática (1); EDITAL nº 09/2020: ciências biológicas/biologia celular/sistemática vegetal/microbiologia/planejamento e projetos ambientais/climatologia e poluição atmosférica (1); e linguagens, língua portuguesa e libras (1);

ciências biológicas/biologia celular/sistemática vegetal/microbiologia/planejamento e projetos ambientais/climatologia e poluição atmosférica (1); e linguagens, língua portuguesa e libras (1); EDITAL nº 10/2020: biologia, saneamento e controle ambiental (1).

As lotações serão nos campi de Rio Pomba, São João Del Rei, Barbacena, Juiz de Fora, Manhuaçu e Santos Dumont. Os salários oferecidos chegam até R$ 3.130,85, mais acrescido de retribuição por titulação, totalizando até R$ 5.831,21, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 30 de julho de 2020, no endereço eletrônico do IF Sudeste MG. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção contará com apenas prova de títulos/avaliação curricular (caráter classificatório), prevista para ocorrer no dia 4 de agosto de 2020, conforme critérios estabelecidos nos editais.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do instituto.

Informações do concurso