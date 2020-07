Processo seletivo IMIP 2020: Saiu editais na área da saúde com salários de até R$16mil!

Edital oferta vagas de nível médio/técnico e superior no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) divulgou a abertura de novos editais (nº 36 e 37/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior em cargos na área da saúde.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 36/2020 : Psicólogo (1 vaga); Técnico de Enfermagem (1 vaga); Cirurgião Dentista (2 vagas); Farmacêutico (2 vagas); Técnico em Eletrotécnica (1 vaga) e Assistente Social.

: Psicólogo (1 vaga); Técnico de Enfermagem (1 vaga); Cirurgião Dentista (2 vagas); Farmacêutico (2 vagas); Técnico em Eletrotécnica (1 vaga) e Assistente Social. EDITAL nº 37/2020: Médico (3 vagas).

De acordo com o edital, as funções exigem graduação na pretendida, registro profissional no conselho e experiência na área de atuação. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.580,83 a R$ 16.543,78, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 a 22 de julho de 2020, mediante envio dos documentos para o e-mail: [email protected]

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular, mais entrevista ao cargo de médico, com data a ser definida, ambos conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso