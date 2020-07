Processo seletivo Instituto Estadual de Florestas IEF 2020 abre 265 vagas

Em Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 265 vagas por tempo determinado no cargo de brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do instituto. O salário oferecido será de R$ 1.045,00, mais R$ 313,50 de auxílio-refeição e auxílio-transporte.

As lotações serão nas cidades de Cônego Marinho, Conselheiro Pena, Diamantina, Distrito de Ipoema/Itabira, Araponga, Arinos, Baependi/Alagoa, Belo Horizonte, Januária, Ladainha/Novo Cruzeiro/Malacacheta/Itaipé/Poté, Itacarambi/Jaíba, Itacarambi/Manga, Itamarandiba, Itatiaia/distrito de Ouro Branco, Boa Esperança, Bonito de Minas, Botumirim/Bocaiúva, Buenópolis, Campos Altos, Chapada Gaúcha, São Gonçalo do Rio Preto, Serranópolis de Minas/Porteirinha/Rio Pardo de Minas/Mato Verde, Conceição do Mato Dentro/Santana do Riacho/Congonhas do Norte, Distrito de Milho Verde/Serro, Governador Valadares, Grão Mogol, Guanhães, Marliéria, Matias Cardoso, Uberlândia, Pedro Leopoldo, Prados, Sete Lagoas, Matias Cardoso/Jaíba, Monte Azul/Espinosa/Gameleira/Mamonas, Montes Claros, Ouro Branco, Ouro Preto e Paracatu.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 9 de julho (a partir das 09h) até às 23h59min do dia 15 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Instituto. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise da documentação (caráter classificatório) apresentada no momento da inscrição, conforme critérios estabelecidos no edital.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

