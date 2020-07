Processo seletivo Instituto Federal IFMG 2020 tem EDITAL retificado

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) retifica edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de uma vaga no cargo de Professor Substituto.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alteração na área de atuação do docente que será contratado, que passa a ser métodos quantitativos aplicados à gestão (estatística, econometria e matemática aplicada).

A seleção tem como objetivo ocupar uma vaga no campus de Formiga, na área de atuação em métodos quantitativos aplicados à gestão (estatística, econometria e matemática aplicada). O salário oferecido será no valor de R$ 5.402,02, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação e transporte, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 28 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto IFMG. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova de desempenho didático (caráter classificatório e eliminatório) via videoconferência, prevista para os dias 12 e 13 de agosto; mais prova de títulos (caráter classificatório), prevista para o dia 13 de agosto de 2020.

