Processo seletivo Instituto Federal IFTO 2020 tem EDITAL retificado! Até R$ 5.831,21!

O IFTO – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins retifica edital de processo seletivo que tem por objetivo o preenchimento que tem por objetivo de cargos de Professor para o campus de Araguatins.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alteração na distribuição de vagas disponíveis nas áreas de informação e comunicação, língua portuguesa, estrangeira e literatura.

As oportunidades são para áreas de língua portuguesa, estrangeira e literatura (2 vaga); informação e comunicação (3 vagas); produção alimentícia (1 vaga); física (1 vaga) e infraestrutura (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do instituto. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85 , mais retribuição por titulação, totalizando R$ 5.831,21, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de julho (a partir das 00h) até às 23h59min do dia 29 de julho de 2020, via envio da documentação para o e-mail: [email protected]

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos e prova de desempenho didático, (ambos caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Instituto.

