Processo seletivo Prefeitura de Américo Brasiliense SP 2020: Técnico em Enfermagem

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 14 vagas em cargo de Técnico de Enfermagem.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. O salário oferecido será de R$ 1.368,34, por carga horária de 36 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 24 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da RBO Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 13,50.

A seleção consistirá com apenas análise da documentação, enviada via e-mail: [email protected], até o dia 27 de julho de 2020. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

– Auxilia na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no período de trabalho, elaborando quadros e relatórios sobre os serviços prestados; – Desenvolve programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; – Participa de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para prevenção da desnutrição; – Executa diversas tarefas de enfermagem, como controle de pressão venosa, monitorização, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior bem estar físico e mental aos pacientes; – Prepara e esteriliza material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a normas e rotinas preestabelecidas, para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; – Controla o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos; – Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Informações do concurso