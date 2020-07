Processo seletivo Prefeitura de Bento Gonçalves RS 2020: EDITAIS e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, abriu novos editais (nº 05 e 06/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 49 vagas em cargos de nível médio/técnico.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 05/2020: Técnico em Enfermagem (39 vagas); EDITAL nº 06/2020 Enfermeiro (10 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.881,15 a R$ 2.782,08, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 a 14 de agosto de 2020, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves, localizado na Rua Dez de Novembro, Nº 190, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

As seleções consistirão com apenas prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório) e experiência profissional dos candidatos. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso