Processo seletivo Prefeitura de Santa Teresa ES 2020: Salários de até R$ 9.303,43!

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES via Secretaria Municipal de Saúde, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de Médico, para atuação na Atenção Básica em Saúde – ESF.

O salário oferecido será de R$ 5.074,86, mais R$ 1.014,97 acrescido de insalubridade, mais R$ 3.213,60 a título de gratificação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 a 19 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas prova de títulos e tempo de experiência profissional, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso