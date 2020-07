Processo seletivo Prefeitura de São Bento do Sul SC 2020: Último dia de inscrição!

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul em Santa Catarina, tem inscrições até hoje, 07 de julho de 2020. O edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Psicólogo e Assistente Social, funções de exige o ensino superior no curso especifico, mais inscrição no órgão de classe da região. O salário base será no valor de até R$ 3.847,81, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º a 7 de julho de 2020, via preenchimento da ficha de inscrição disponível no edital. Não haverá taxa de inscrição.

Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá levar a documentação até a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, no Departamento de Protocolo, localizado na Rua Jorge Lacerda, nº 75, Centro, no horário das 8h às 12h e das 13h às 16h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículos, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso