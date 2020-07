Processo seletivo Prefeitura de Timbaúba dos Batistas RN 2020 tem inscrições abertas

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas abriu inscrições de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental e superior.

As oportunidades são para os cargos de Nutricionista (1 vaga), Coveiro (2 vagas); e Fonoaudiólogo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$1.045,00 a R$ 1.200,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 8 de até as 23h59 do dia 10 de julho de 2020 julho, no email: [email protected], conforme critérios estabelecidos no edital.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular, títulos e experiência. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso