Processo seletivo Prefeitura de Treze Tílias SC 2020: Salários de até R$ 3.864,76!

Edital tem 03 vagas de nível superior e salários de até R$ 3.864,76

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Treze Tílias divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 03 vagas no cargo de Professores para Secretaria Municipal de Educação.

As oportunidades são para as áreas de língua portuguesa (1 vaga); arte (1 vaga) e educação especial (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.932,38 e R$ 3.864,76, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 21 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, via envio de toda documentação especificada no edital.

A seleção consistirá com apenas prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido até a homologação de uma nova seleção para preenchimento das vagas.

Informações do concurso