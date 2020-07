Processo seletivo Prefeitura do Rio de Janeiro 2020: Inscrições para Médicos vão até hoje, 13!

Edital oferta vagas em diversas especialidades em intensivista adulto, infectologia e clínica médica; Inscrições até 13 de julho de 2020

A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro encerra inscrições nesta segunda-feira, 13 de julho de 2020. O edital (nº 105/2020) de processo seletivo simplificado visa o preenchimento temporário de 26 Médicos. Os salários oferecidos chegam até R$ 6.892,06.

De acordo com o diário oficial do município do dia 10 de julho, as oportunidades são para as especialidades de intensivista adulto, infectologia e clínica médica. As lotações serão no Hospital Municipal Piedade, Hospital Municipal Salgado Filho, Hospital Maternidade Fernando Magalhães, Hospital Municipal Souza Aguiar e Podolpho Rocco.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 e 13 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial específico da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículo, conforme critérios estabelecidos no edital. O resultado final será divulgado no dia 23 de julho de 2020.

A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

